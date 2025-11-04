„Rote Rosen“-Vorschau heute: Gelingt es Richard, Bella und Victoria für seine Zwecke zu beeinflussen? (4.11.25)

In "Rote Rosen"versucht Richard, Victoria und Bella entzweien. Wird er es schaffen?
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Richard schmiedet neue Pläne. Er versucht, Victoria und Bella gegeneinander auszuspielen - und hat Erfolg. Während Bella auf dem Gut die Unterlagen für die Niedersachsenförderung vorbereitet, sorgt Richard mithilfe von Hermine für Ablenkung und stiehlt die entscheidenden Dokumente. Ohne es zu bemerken, reicht Bella den Antrag unvollständig ein. Auch zwischen Lou und Daniel spitzt sich alles zu. Lous künstliche Befruchtung steht bevor, Daniels Operation ebenfalls. Für gemeinsame Zeit bleibt ihnen kaum Raum.