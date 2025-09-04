„Rote Rosen“-Vorschau heute: Heiner ist von Brittas Worten sichtlich getroffen (4.9.25)

In "Rote Rosen" kommt es zu einem Missverständnis zwischen Heiner und Britta - bis Britta die Sache aufklärt.

Heiner deutet Brittas Zurückweisung falsch und glaubt, sie brauche nur Zeit, um sich auf die Beziehung einzulassen. Britta muss schließlich Klartext reden, was Heiner schwer trifft. Toni tröstet ihren Vater und macht Britta heftige Vorwürfe. Gleichzeitig wird sie misstrauisch, da Valerie sich ungewohnt freundlich verhält. Valerie unterschreibt schließlich genervt die Vaterschaftsanerkennung. Mit der gefälschten Mail an Simon hatte sie jedoch nichts zu tun. Simon und Julius merken beschämt, dass sie Valerie zu Unrecht beschuldigt haben.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

