„Rote Rosen“-Vorschau heute: Heiner ist von Brittas Worten sichtlich getroffen (4.9.25)

In "Rote Rosen" kommt es zu einem Missverständnis zwischen Heiner und Britta - bis Britta die Sache aufklärt.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Heiner deutet Brittas Zurückweisung falsch und glaubt, sie brauche nur Zeit, um sich auf die Beziehung einzulassen. Britta muss schließlich Klartext reden, was Heiner schwer trifft. Toni tröstet ihren Vater und macht Britta heftige Vorwürfe. Gleichzeitig wird sie misstrauisch, da Valerie sich ungewohnt freundlich verhält. Valerie unterschreibt schließlich genervt die Vaterschaftsanerkennung. Mit der gefälschten Mail an Simon hatte sie jedoch nichts zu tun. Simon und Julius merken beschämt, dass sie Valerie zu Unrecht beschuldigt haben.