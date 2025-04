„Rote Rosen“ heute: Macht René die Gärtnerei zur Tanzschule?

1 Können die beiden den Plan vereiteln? Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben und Gunter möchten verhindern, dass René die Gärtnerei in eine Tanzschule umwandelt. Da René nun Pächter ist, steht ihm diese Nutzung zu. Ben gelingt es nicht, ihn von seinem Vorhaben abzubringen, aber Gunter kommt in letzter Minute eine rettende Idee. Valerie kann überraschend in Frankas Wohnung ziehen. Doch ohne sicheres Einkommen ist die Miete ein Problem. Gisela mischt sich ungefragt ein - und hilft tatsächlich: Sie bringt Valerie mit Victoria zusammen, die dringend jemanden für die Bauaufsicht auf dem Gutshof sucht.