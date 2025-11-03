„Rote Rosen“-Vorschau heute: Till gesteht Arthur den Verlust der Eheringe (3.11.25)

1 Währenddessen gesteht Till (Francesco Oscar Schramm) Arthur (Vivian Frey r.) den Verlust der Ringe. Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Svenja und Arthur beginnen ihren Hochzeitstag in aller Ruhe. Sie ahnen nicht, dass Till verzweifelt nach den verlorenen Eheringen sucht. Auf seiner Suche trifft er Jess, die sofort von der Idee einer romantischen Rettungsaktion begeistert ist. Als sie die Ringe zufällig findet, steht für sie fest: Die Hochzeit muss gerettet werden. Zusammen mit Jonas macht sie sich auf den Weg zum Brautpaar. Währenddessen gesteht Till Arthur den Verlust. Besonders Svenja trifft das hart, denn Jennys Ringe haben für sie einen hohen emotionalen Wert.