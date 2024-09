„Rote Rosen“-Vorschau heute: Hannes verliert nach dem Shitstorm seine innere Ruhe (3.9.24)

In "Rote Rosen" schafft Mo es weiterhin nicht, sich öffentlich zu Julius zu bekennen. Dennoch entscheiden sie sich vorerst für eine heimliche Beziehung.

Mo hat weiterhin Schwierigkeiten, sich öffentlich zu Julius zu bekennen. Julius erkennt jedoch, dass er sein Glück über seine Prinzipien stellen möchte. Die beiden beschließen, ihrer vorerst heimlichen Beziehung eine Chance zu geben. Hannes ist extrem aufgebracht über den Shitstorm und verliert als sanfter Buddhist seine innere Ruhe. Charlotte muss sich einiges von Geraldine Gigidoux gefallen lassen, denn die Designerin lehnt zunächst ihre Entwürfe rigoros ab, um sie später doch gutzuheißen. Zusätzlich droht Geraldines geheimer Aufenthalt in Lüneburg aufzufliegen: Eine Fotografin lauert ihr und Charlotte in der Hotellobby auf.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.