„Rote Rosen“-Vorschau heute: Wie reagiert Mos Familie auf sein Outing? (2.10.24)

1 Ben (Hakim-Michael Meziani, re.) kann Johanna (Brigitte Antonius, li.) überzeugen, seine Werkstatt vorübergehend in das Rosenhaus zu verlegen. Foto: NDR

In "Rote Rosen" ist Mo überrascht, dass sein Outing kein Familiendrama auslöst. Ben kann die Werkstatt vorerst nicht nutzen.











Link kopiert



14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo ist erstaunt: Sein Outing führt in seiner Familie zu keinem Aufruhr. Ceyda und Leyla nehmen es gelassen, während Elyas eher verunsichert wirkt. Seine Unsicherheit hat jedoch weniger mit Mo persönlich zu tun, sondern mit der Sorge, wie Celeste reagieren könnte. Ben kann die neue Werkstatt wegen eines Brands vorerst nicht nutzen. Zusammen mit Franka überzeugt er Johanna, die Werkstatt vorübergehend ins Rosenhaus zu verlegen. Als Gegenleistung will Ben Franka bei ihrem Plan unterstützen, ein Pflegekind aufzunehmen. Zwischen den beiden entsteht plötzlich eine so intensive Nähe, dass ein Kuss unausweichlich scheint.