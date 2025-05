„Rote Rosen“-Vorschau heute: Till schlägt zwei Mitschüler nieder

Till gerät trotz guter Vorsätze in Schwierigkeiten, Heiner erlebt eine bittere Abfuhr, Amelie sucht die Versöhnung.

Heiner nimmt all seinen Mut zusammen und gesteht Britta seine Liebe. Zwar ist er erleichtert, endlich Klarheit zu haben, doch die Ernüchterung folgt schnell: Britta teilt seine Gefühle nicht. Amelie legt sich mit Julius an und wirft ihm offen vor, ein schlechter Geschäftsführer zu sein. Doch ein ehrliches Gespräch mit Arthur bringt sie zum Nachdenken - sie hat genug vom ständigen Streit. Schließlich geht sie reumütig auf Julius zu und bittet ihn um Verzeihung.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek.

„Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

Wenn Sie eine Folge von "Rote Rosen" verpasst haben, können Sie diese auch in der ARD-Mediathek am TV, auf dem Tablet oder Laptop nachschauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge schon vorab ebenfalls in der Mediathek anschauen.