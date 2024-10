„Rote Rosen“-Vorschau heute: Valerie möchte einen Keil zwischen Jördis und Klaas treiben (01.10.24)

In "Rote Rosen" versucht Valerie alles, um Klaas und Jördis zu stören. Damit erreicht sie allerdings nur das Gegenteil.











Link kopiert



14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie hat nicht vor, sich an die Vorgaben von Klaas für ihr gemeinsames Leben zu halten. Sie versucht, Jördis und Klaas so oft wie möglich zu stören. Klaas ist erleichtert, dass Jördis alles entspannt hinnimmt, und überrascht sie mit einer Übernachtung im "Drei Könige". Jorik genießt sein unkompliziertes Familienleben, doch Amelie ist das nicht genug. Sie überrascht Jorik mit ihrem Plan, das Millionenprojekt "Askanier-Park" in Angriff zu nehmen.