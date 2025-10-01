„Rote Rosen“-Vorschau heute: Empfindet Noah noch etwas für Toni? (1.10.25)

In "Rote Rosen" spekulieren Toni und Valerie über Noash Gefühlslage.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Durch Tonis Hilfe erhält Noah die Möglichkeit, an einer wissenschaftlichen Studie teilzunehmen. Vor Dankbarkeit fällt er ihr spontan um den Hals, was Toni ins Grübeln bringt: Empfindet Noah noch etwas für sie? Er verneint, doch Valerie, die die Szene miterlebt, glaubt das Gegenteil. Julius erkennt, wie sehr Mo unter seiner Arbeitslosigkeit leidet, und schlägt ihm einen Job im Hotel vor. Mo jedoch hat eine andere Idee: Er möchte einen "Tag des Parfums" mit Workshop organisieren. Ob Julius darauf eingeht?