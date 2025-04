„Rote Rosen“ am 01. April: Svenja plagen Zweifel

Nach dem Kuss mit Arthur plagen Svenja Zweifel: Kann sie wirklich eine Beziehung mit dem Vater ihrer Patenkinder eingehen? Trotzdem nimmt sie seine Einladung zu einem Picknick an. Doch kurz bevor es dazu kommt, wird Arthur klar, welche Folgen eine Beziehung mit Svenja haben könnte. Er sagt das Treffen ab. Svenja ist verletzt. Bei einem Angelausflug mit Lilly und Heiner entdeckt Britta überraschend ihre Begeisterung fürs Angeln. Heiner ist hin und weg und schlägt voller Elan vor, gemeinsam mit ihr den Jacobsweg zu gehen. Britta fühlt sich von der Idee überfordert.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek.

„Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

Wenn Sie eine Folge von "Rote Rosen" verpasst haben, können Sie diese auch in der ARD-Mediathek am TV, auf dem Tablet oder Laptop nachschauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge schon vorab ebenfalls in der Mediathek anschauen.