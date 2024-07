Rote Rosen-Star Birthe Wolter: Ihre Schwangerschaft ist ein Wunder

1 Birthe Wolter erwartet ihr erstes Kind. Foto: imago/Future Image/Nicole Kubelka

Schauspielerin Birthe Wolter erwartet ihr erstes Kind - mit 42 und trotz Endometriose. Die Schwangerschaft sei nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch ein "Wunder", so der "Rote Rosen"-Star.











Schon oft sprach "Rote Rosen"-Star Birthe Wolter in der Vergangenheit über ihren unerfüllten Kinderwunsch, jetzt hat es doch geklappt: Die Schauspielerin ist zum ersten Mal schwanger - und das im Alter von 42 Jahren und trotz Endometriose. Ihr bester Freund, Moderator Jochen Schropp (45), teilte die Neuigkeiten bereits Anfang Juni in einem Instagram-Post mit und verriet auch den ungewöhnlichen Namen des noch nicht geborenen Kindes: Momme. In einem Interview mit dem Magazin "Bunte" sprechen die beiden nun über das Babyglück.