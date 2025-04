Rote Haare leuchten in der Sonne: Beim Blumenpflücken: Herzogin Meghan teilt neue Fotos ihrer Kinder

Mit Fotos und kurzen Videoclips hat Herzogin Meghan erneut einen Blick in ihren Familien-Alltag in Kalifornien gewährt. Demnach verbringt sie die Zeit mit ihren Kindern gerne im Garten. Archie und Lilibet sind beim Rosenpflücken zu sehen - und dabei leuchten ihre roten Haare in der Sonne.

Herzogin Meghan (43) hat am Wochenende wieder Einblicke in ihr Familienleben gegeben und dabei einige weitere Details über ihre Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) enthüllt. Am Sonntag postete sie Fotos ihrer "kleinen Lieblinge" beim Blumenpflücken, kurz nachdem zum ersten Mal der amerikanische Akzent ihrer Tochter zu hören war. Zudem zeigte sie Archie bei einem neuen Hobby.

Die Herzogin von Sussex teilte auf Instagram, wie ihre beiden Kinder ihr beim Pflücken von rosafarbenen Rosen halfen. Die Bildunterschrift dazu lautete: "Sonntagsliebe... Mit meinen kleinen Lieblingen."

Auf den Fotos ist erneut deutlich sichtbar, dass die Kinder die roten Haare ihres Vaters Prinz Harry (40) geerbt haben. Prinzessin Lilibet ist mit langen, offenen Haaren und einem rosafarbenen Oberteil von hinten zu sehen, während Prinz Archie ein marineblaues Langarmhemd trug. Auch sein Gesicht ist auf den Bildern nicht zu erkennen.

Lilibet schwärmt von Meghans Marmelade, Archie füttert Fische

Wenige Stunden zuvor war bereits Lilibets amerikanischer Akzent zum ersten Mal zu hören. In einer Instagram-Story gab die Dreijährige ihr Urteil über die Marmelade ihrer Mutter ab. In dem Clip fragt Meghan ihre Tochter, was sie von ihrer Erdbeermarmelade hält, während sie eine frische Portion der süßen Leckerei zubereitet. "Es ist wunderbar", schwärmte die kleine Prinzessin, wobei ihr kalifornischer Akzent durchschimmerte.

In der Zwischenzeit postete die Herzogin zudem noch ein Foto eines Fischteichs auf dem Familienanwesen in Montecito, während Archie aufgeregt ruft: "Mama, pass auf! Ich habe sie gerade gefüttert!" Meghan antwortet daraufhin lachend: "Gute Arbeit, das reicht."

Viele Einblicke seit Anfang des Jahres

Seit dem Relaunch ihres Instagram-Accounts am Neujahrstag gibt Herzogin Meghan regelmäßig Einblicke in ihr Leben in Montecito, Kalifornien - darunter auch Bilder und Videos ihrer beiden Kinder. Das erste Mal, dass Royal-Fans Lilibets Stimme hörten, war im Januar 2025, als die Herzogin in den sozialen Medien eine Hommage an den verstorbenen Beagle der Sussexes, Guy, veröffentlichte.

Viele der Instagram-Postings, die Meghan mit Bildern der Kinder teilte, entstanden im Vorfeld der Veröffentlichung der Netflix-Serie "With Love, Meghan", die am 4. März Premiere feierte. Aber auch für ihre Marke "As Ever" wirbt Meghan inzwischen regelmäßig mit Archie und Lilibet.