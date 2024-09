1 In Karlsruhe hat sich am Samstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Mann fährt mit einem Lastwagen in eine Kreuzung. Nach Polizei-Angaben zeigt die Ampel für ihn Rot. Es kommt zu einem Zusammenstoß - mit weitreichenden Folgen.











Ein Lastwagenfahrer ist nach Polizei-Angaben an einer Kreuzung in Karlsruhe bei Rot über eine Ampel gefahren und mit einem Auto zusammengestoßen. Die 35-jährige Beifahrerin in dem Auto wurde bei dem Unfall am Morgen schwer verletzt. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.