9 Mann mit Übersicht: Atakan Karazor Foto: Baumann/Julia Rahn

Nicht selten werden Mittelfeld-Kräfte hinten gebraucht. Die besten Beispiele für die Männer in verschiedenen Rollen.

Stuttgart - Als Fußballprofi ist es kein Fehler, variabel einsetzbar zu sein. Das merkt gerade auch Atakan Karazor vom VfB Stuttgart. Auf seiner angestammten Position im zentralen defensiven Mittelfeld ist derzeit kein Platz für den 23-Jährigen – wohl aber in der Abwehr, in der nicht nur Holger Badstuber verletzt fehlt. Beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim schlug sich Karazor in neuer Rolle prächtig, auch beim FC St. Pauli soll er an diesem Samstag den Abwehrchef geben.

Vom Stürmer oder Mittelfeldspieler zum Verteidiger umfunktioniert – dafür ist Karazor nicht das erste Beispiel. In der Geschichte des deutschen Fußballs gab es sogar viele weitaus prominentere Profis, die auf dem zweiten Bildungsweg zum Abwehrspieler wurden. In unserer Bildergalerie sehen Sie einige davon – viel Spaß beim Durchklicken.