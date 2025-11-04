Nicht das erste Mal in diesem Jahr fallen Fans von Rot-Weiss Essen negativ auf. Am Wochenende sorgten Ultras mit einem „Regel“-Blatt für Irritationen.
Rot-Weiss Essen, Konkurrent der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart in der 3. Liga, muss sich mit einem Sexismus-Vorfall auseinandersetzen. Im Rahmen des 2:1-Heimsiegs gegen den 1.FC Schweinfurt waren im Block (W2), in dem traditionell die sogenannte aktive Fanszene steht, Flyer verteilt worden. Die Zettel mit der Überschrift „Grundsätze W2“ enthielt verschiedene Verhaltensregeln – und sorgten bei Verantwortlichen und anderen Fans für Irritationen.