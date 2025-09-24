Rot-Kreuz-Krankenhaus Bad Cannstatt: Forensik: Schlagabtausch mit Argumenten und Buhrufen

Sozialminister Lucha hat in Bad Cannstatt erneut für die Einrichtung einer forensischen Psychiatrie geworben. Die besorgten Gegner konnte er nicht überzeugen.
Die Gegner des Vorhabens versammelten sich schon vor Beginn der Veranstaltung hinter dem früheren Rot-Kreuz-Krankenhaus. Mit Transparenten wie „BÄD Cannstatt“ oder „Perspektive für Bad Cannstatt – keine Forensik“ machten sie deutlich, was sie von den Plänen des Sozialministeriums halten. Wie mehrfach berichtet, will das Land in der leer stehenden ehemaligen Lungenfachklinik eine forensische Psychiatrie einrichten. Im Rahmen des sogenannten Maßregelvollzugs sollen dort 60 bis 80 Personen handelt und betreut werden, die wegen ihrer psychischen Erkrankung oder ihrer Sucht straffällig geworden waren.