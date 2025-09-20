Rot am See: Kontrolle eskaliert – 88-Jährige attackiert Polizist

1 Die Frau attackierte die Polizeibeamten. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Bei einer Fahrzeugkontrolle schlägt die Ehefrau eines Fahrers einen Polizisten. Wie es dazu kam und warum der Fahrer auffällig war.











Eine 88 Jahre alte Dame ist während einer Fahrzeugkontrolle im Kreis Schwäbisch Hall auf einen Polizisten losgegangen. Der 86-jährige Ehemann und Fahrer des Autos sei der Polizei am Donnerstagabend in Rot am See aufgefallen. Er fuhr sehr langsam und blieb anschließend mit seinem Wagen mitten auf der Straße stehen. Demnach sei er orientierungslos und verwirrt gewesen, teilte die Polizei mit.