Rostock: Verdächtiger nach Fund von Totem in Flüchtlingsunterkunft identifiziert

Verdächtiger nach Fund von Totem in Flüchtlingsunterkunft identifiziert

Nachdem ein Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Rostock tödlich verletzt wurde, hat die Polizei nun einen Verdächtigen identifiziert. Er wurde vorläufig festgenommen.











Nach dem Fund eines tödlich verletzten 46-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Rostock haben Ermittler einen Verdächtigen identifiziert. Der 26-Jährige wurde vorübergehend festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weil gegen ihn jedoch kein dringender Tatverdacht bestand, kam er mittlerweile wieder auf freien Fuß. Gegen den Mann aus der Ukraine wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.