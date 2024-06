1 Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In Rostock soll ein 29 Jahre alter Mann seinen Hund aus dem sechsten Stock geworfen haben – das Tier starb in einer Klinik.











Ein 29-jähriger Mann hat in Rostock seinen Hund vom Balkon im sechsten Stock geworfen. Das Tier starb kurz darauf in einer Tierklinik, wie die Polizei in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag in der Plattenbausiedlung Groß Klein unweit von Lichtenhagen.