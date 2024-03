1 Die Aktion im Waiblinger Wirtshaus läuft bis Mitte April weiter. Foto: Eva Herschmann

Bundesweites Aufsehen für Gastronom Matthias Hönes, der die Einheitspreis-Aktion im Waiblinger Wirtshaus am Alten Postplatz um vier Wochen verlängert – allerdings mit eingeschränkten Zeiten. Durch Spenden schlägt er der Mehrwertsteuer ein Schnippchen.











Eigentlich wollte Matthias Hönes seine viel beachtete Aktion mit dem Einheitspreis von 6,90 Euro für alle Gerichte im Waiblinger Wirtshaus am Alten Postplatz am Sonntag beenden. Doch der Gastronom, der auch die Restaurants CBC in Fellbach und Waiblingen sowie den CBC-Biergarten im Schützenhaus in Korb betreibt, gibt einen Nachschlag. Für weitere vier Wochen, bis zum 14. April, können Gäste zum kleinen Preis genießen. Allerdings nur noch zwischen 11.30 und 17 Uhr.