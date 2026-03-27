Im "Polizeiruf 110: Goldraub" müssen die Kommissare Vincent Ross und Karl Rogov einen Raubüberfall mit Todesfolge auf eine Goldschmiede in Potsdam aufklären. Lohnt sich der neue Fall des deutsch-polnischen Ermittlerteams?
Statt deutsch-polnisches Grenzgebiet gibt es im Brandenburger "Polizeiruf 110" diesmal ganz viel Potsdam: Ein Überfall auf einen Goldschmied führt die Ermittler Vincent Ross (André Kaczmarczyk, 40) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder, geb. 1961) in "Goldraub" (29. März, 20:15 Uhr, ARD) an diverse Schauplätze in der Landeshauptstadt. Bei dem Raub wurde eine historisch bedeutende Schmucksammlung gestohlen - mit tödlichem Ausgang. Was zunächst nach der Tat einer polnischen Diebesbande aussieht, entpuppt sich schnell als Familiendrama.