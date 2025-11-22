Felix Neureuther ringt in einem Interview mit den Tränen, als er über seine Mutter spricht. Besonders schmerzt ihn, dass seine Kinder kaum eigene Erinnerungen an ihre Oma haben werden.
Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther (41) hat so offen wie selten über den Verlust gesprochen, der seine Familie bis heute prägt: den Tod seiner Mutter, der Ski-Legende Rosi Mittermaier. Sie starb am 4. Januar 2023 im Alter von 72 Jahren nach einer schweren Krebserkrankung. Für Neureuther und seine Frau war es ein Einschnitt - und für die vier gemeinsamen Kinder ein Kapitel, das sie nur über Erzählungen kennen werden.