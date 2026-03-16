Schon ein Jahr ist es her, dass die Rosenstolz-Sängerin AnNa R. tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden wurde. Die Ausnahmekünstlerin, die mit ihrer Stimme bewegen konnte wie keine Zweite, wurde nur 55 Jahre alt.
Chanson, Pop, Schlager und auch ein bisschen Rock: Diese Genres konnte AnNa R. (1969-2025) zu einer unverwechselbaren, tief berührenden Mischung machen. Im Duo mit Peter Plate (58) wurde sie als Rosenstolz schon zu Lebzeiten mit ihrer ganz besonderen Art zu singen und den tiefgründigen Liedtexten unsterblich. Am 16. März 2025 wurde die Musikerin tot in ihrer Wohnung in Berlin aufgefunden. Die genauen Umstände sind nicht bekannt und sollen aus Persönlichkeitsschutzgründen auch privat bleiben.