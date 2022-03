1 Jetzt eröffnet: der Rosensteintunnel Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zuffenhäuser Vereine drängen darauf, dass die Stadt Stuttgart die beschlossenen Begleitmaßnahmen für den Rosensteintunnel schnell umsetzt.















Link kopiert

Am Samstag ist der Rosensteintunnel offiziell eröffnet worden. Er soll vor allem Bad Cannstatt und die Pragstraße vom Verkehr entlasten. Allerdings wird er auch Auswirkungen auf Zuffenhausen haben. Vor diesem Hintergrund fordern der Bürgerverein Zuffenhausen, die Schutzgemeinschaft Krailenshalde sowie die Initiative Schöneres Zuffenhausen in einer gemeinsamen Presseerklärung, dass die in Zusammenhang mit dem Tunnel zugesagten Entlastungsmaßnahmen so schnell wie möglich umgesetzt werden. „In Zuffenhausen führt der Rosensteintunnel zu starken Zusatzbelastungen“, heißt es in der Mitteilung. Auf der mitten durch den Bezirk führenden B 10/27 werde der Verkehr deutlich zunehmen, damit werde die Bevölkerung zusätzlich mit Lärm und Abgasen belastet.

Zwei besonders wirksame Maßnahmen stehen noch aus

Dies gelte auch für Teile Stammheims sowie für Kornwestheim und Ludwigsburg. Und mit der Inbetriebnahme der dritten Röhre des Leuzetunnels, die zum Gesamtprojekt Rosensteintunnel gehöre, sei davon auszugehen, dass die Verkehrsmenge noch weiter zunehme. Umso wichtiger sei es, die vom Gemeinderat beschlossenen Entlastungsmaßnahmen schnellstmöglich zu realisieren. Bislang sei nur ein Teil davon verwirklicht worden. Zwei besonders wirksame stünden hingegen noch immer aus: der Fahrbahn-Rückbau sowohl auf der Schwieberdinger Straße als auch der Ludwigsburger Straße zugunsten des Fuß- und Radverkehrs.

Lesen Sie aus unserem Angebot: 456 Millionen für Tunnel, und dann Stau?

Bürgerverein, Schutzgemeinschaft und „Schöneres Zuffenhausen“ haben aber noch einen anderen Vorschlag: „Als sofort wirksame Maßnahme zur Entlastung der Einwohner fordern wir eine Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der B 10 und der B 27 auf Zuffenhäuser Gemarkung auf maximal 50 Stundenkilometer.“ Diese Aktion wäre nicht nur kostenlos und sofort wirksam, sie würde auch Treibstoff sparen und wäre somit ein Beitrag zur Senkung der Abhängigkeit vom Erdöl.

Ein Schritt in die richtige Richtung für eine Verkehrsentlastung in Zuffenhausen sei der geplante lange Tunnel an der Friedrichswahl. Allerdings müsse in diesem Zusammenhang baldmöglichst die vom Gemeinderat für das Projekt beschlossene offene Planungswerkstatt gestartet werden.