10 Der Bagger im Neckar entfernt Geröll. Foto: Uli Nagel

Zunächst haben sie den Wasserpegel des Neckars um 50 Zentimeter erhöht, dann konnte der erste Hauptträger der maroden Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt erfolgreich zurückgebaut werden.











Aufatmen bei den Verantwortlichen des Tiefbauamts: Der Abbruch des ersten der beiden noch verbliebenen Hauptträger der Rosensteinbrücke ist vollbracht und der Rückbau der maroden Neckarquerung einen wichtigen Schritt vorangekommen. Am Sonntagnachmittag ist ein 50 Meter langes Stück des ersten Trägers abgesägt, auf eine schwimmende Plattform abgelassen und damit abtransportiert worden. Am Montag wurde dann das 20 Meter lange verbliebene Reststück per Seilsäge entfernt und mit dem Raupenkran in ein bereitstehendes Schiff verladen.