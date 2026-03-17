Rosenstein-Quartier in Stuttgart: Wie bitte lässt sich mit Eis heizen? Diese 480 Stuttgarter Wohnungen tun es

Heizen mit Eis? Die Bewohner im Rosenstein-Quartier in Stuttgart machen genau das. Der Verantwortliche sagt: „Die Anlage macht sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch Spaß.“
Dem herkömmlichen Gullydeckel im Quartier sieht man nicht an, was er in Wahrheit ist. „Das ist das Mannloch“, erklärt Ulf Kühn. Falls man bei Problemen mal schnell runter müsste. Hier unter dem Spielplatz und den Laufwegen befindet sich ein riesengroßes Betonbecken, das 800 Kubikmeter fasst. Es handelt sich um einen von drei Eisspeichern im Quartier Rosenstein in Stuttgart-Nord. Die anderen beiden haben jeweils 600 Kubikmeter. Und damit wird hier geheizt.