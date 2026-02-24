Der "Fantastic Four"-Star Ioan Gruffudd und seine Ex-Frau Alice Evans stehen sich vor einem Gericht in Los Angeles gegenüber. Der Schauspieler wirft Evans eine jahrelange Hetzkampagne vor. Sie soll ihm demnach gedroht haben, ihn nach dem Vorbild von Amber Heard "zu zerstören".

Der Streit zwischen "Fantastic Four"-Star Ioan Gruffudd (52) und seiner Ex-Frau Alice Evans (57) eskaliert weiter. In Los Angeles hat am Montag ein neuntägiger Prozess begonnen, in dem der walisische Schauspieler die Verlängerung einer einstweiligen Verfügung gegen Evans erreichen will.

Laut "Daily Mail" sagte Gruffudd vor Gericht aus, Evans habe ihn in den sozialen Medien öffentlich als "Kinderschänder, Pädophilen und Drogenabhängigen" bezeichnet. "Es war verheerend für mich als Vater, dass eine solche falsche Darstellung in der Welt war", erklärte er. Die Vorwürfe hätten nicht nur seinem Ruf und seiner Karriere geschadet, sondern auch die Beziehung zu seinen Kindern belastet.

Drohung im Stil von Amber Heard

Besonders brisant: Gruffudd behauptet, seine Ex-Frau habe bei einer Übergabe der gemeinsamen Töchter geschrien, sie werde ihn nach dem Vorbild des berüchtigten Rechtsstreits zwischen Johnny Depp und Amber Heard ruinieren - ein sogenanntes "Amber Hearding". Anschließend soll sie die Kinder aufgefordert haben, ihr Bescheid zu geben, falls ihr Vater ihnen gegenüber jemals "komisch oder gruselig" werde.

Der 52-Jährige schilderte vor Gericht zudem weitere Vorwürfe gegen Evans. So habe sie einen Privatdetektiv auf seine neue Ehefrau Bianca Wallace (33) angesetzt, ihm mit körperlicher Gewalt gedroht und fälschlich behauptet, er habe sie drei Jahre lang mit Wallace betrogen. In einer SMS soll Evans zudem angekündigt haben, seine Frau eines erfundenen Verbrechens zu bezichtigen, um deren Abschiebung zu erreichen.

Auch Bianca Wallace sagte aus

Am Nachmittag trat auch Wallace selbst in den Zeugenstand. Sie berichtete von einer Reihe verletzender Social-Media-Posts, in denen Evans sie unter anderem als "Männerdiebin" beschimpft und ihre Multiple-Sklerose-Erkrankung öffentlich gemacht habe. "Die Grausamkeit in ihren Posts war entsetzlich", sagte Wallace.

Alice Evans bestreitet die Vorwürfe und lehnt die Verlängerung der einstweiligen Verfügung ab. Ihr Anwalt argumentierte, die Social-Media-Beiträge seiner Mandantin seien keine Belästigung gewesen, sondern lediglich Äußerungen über ihr eigenes Leben. Zudem gab Evans an, finanziell am Abgrund zu stehen: Sie und die Töchter hätten ihre Wohnung verlassen müssen, weil die Miete nicht bezahlt worden sei. Gruffudd wiederum wirft ihr vor, die Räumung gezielt zugelassen zu haben, um den Eindruck von Armut zu erwecken.

Jahrelanger Streit um Geld und Sorgerecht

Evans und Gruffudd lernten sich 1999 am Set von "102 Dalmatiner" kennen, 2007 heirateten sie in Mexiko. 2021 folgte die Trennung, 2023 die offizielle Scheidung. Seither streiten sie über Geld und das Sorgerecht für ihre Töchter Ella (16) und Elsie (12). Nach eigenen Angaben zahlt der Schauspieler monatlich 4.500 US-Dollar Unterhalt. Evans fordert eine höhere Summe, während Gruffudd die Zahlungen vollständig einstellen lassen will und erklärt, bereits rund 400.000 US-Dollar zu viel gezahlt zu haben. Ein letzter Vermittlungsversuch am 17. Februar blieb ohne Einigung.

Seit 2021 ist Ioan Gruffudd mit Bianca Wallace zusammen. Im April 2025 gaben sich die beiden das Jawort und im November kam Töchterchen Mila Mae zur Welt.