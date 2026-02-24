Der "Fantastic Four"-Star Ioan Gruffudd und seine Ex-Frau Alice Evans stehen sich vor einem Gericht in Los Angeles gegenüber. Der Schauspieler wirft Evans eine jahrelange Hetzkampagne vor. Sie soll ihm demnach gedroht haben, ihn nach dem Vorbild von Amber Heard "zu zerstören".
Der Streit zwischen "Fantastic Four"-Star Ioan Gruffudd (52) und seiner Ex-Frau Alice Evans (57) eskaliert weiter. In Los Angeles hat am Montag ein neuntägiger Prozess begonnen, in dem der walisische Schauspieler die Verlängerung einer einstweiligen Verfügung gegen Evans erreichen will.