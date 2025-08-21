Rosenkrieg: Denise Richards fordert Noch-Ehemann auf, ihr Haus zu verlassen

Der Scheidungskrieg zwischen Denise Richards und Aaron Phypers geht in die nächste Runde: Sie fordert nun per Gericht, dass ihr Ex und dessen Familie ihr Haus in Calabasas räumen.

Der Rosenkrieg zwischen Denise Richards (54) und ihrem Noch-Ehemann Aaron Phypers (52) spitzt sich weiter zu. In neuen Gerichtsdokumenten, die dem "People"-Magazin vorliegen, fordert die Schauspielerin, dass Phypers sowie dessen Eltern und Bruder das gemeinsame Haus in Calabasas verlassen sollen. Richards möchte nach eigenen Angaben ihre Hunde und persönliche Gegenstände zurückholen - ohne dabei gegen die bestehende einstweilige Verfügung zu verstoßen.

Laut Richards bewohnt Phypers das Anwesen seit zwei Jahren zusammen mit seiner Familie, obwohl ursprünglich nur ein vorübergehender Aufenthalt geplant gewesen sei. Zudem habe sie ihm Anfang des Jahres die alleinige Verantwortung für die Mietzahlungen übertragen. Diese seien jedoch nicht geleistet worden, wie auch der Vermieter bestätigt habe. Die Folge: Ein Räumungsverfahren soll am 23. August beginnen.

Denise Richards erhebt schwere Vorwürfe

Richards wirft Phypers und dessen Familie außerdem vor, das Haus in einem "Zustand der Verwüstung" hinterlassen zu haben. Fotos, die den Gerichtsunterlagen beigefügt wurden, zeigen entfernte Bodenbeläge, herumliegende Kisten und Kleidung. "Ich war schockiert über den Zustand des Hauses, da ich seit über zwei Jahren nicht mehr dort gelebt habe", heißt es in den Dokumenten. Besonders besorgt zeigt sich die "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin jedoch um ihre Hunde und Erinnerungsstücke an ihre verstorbene Mutter, die sich noch in der Immobilie befinden.

Ein Insider aus dem Umfeld von Phypers weist die Vorwürfe entschieden zurück. Richards versuche lediglich, von ihrem angeblichen Ehebruch abzulenken, heißt es gegenüber "People". Zudem habe sie bereits vereinbarte Absprachen über den Austausch persönlicher Gegenstände nicht eingehalten und Phypers um "sämtliche Ausrüstung und Eigentum gebracht".

Die Vorwürfe sind Teil einer ohnehin eskalierenden Trennung. Richards hat bereits im Juli schwere Misshandlungsvorwürfe gegen ihren Ex erhoben, darunter gewaltsames Würgen, Schläge und wiederholte Drohungen. "Aaron hat mich mehrfach brutal gewürgt und geschlagen und mir mit dem Tod gedroht", erklärte sie in Gerichtsdokumenten. Diese Übergriffe hätten bei ihr mindestens drei Gehirnerschütterungen verursacht.

Phypers bestreitet die Anschuldigungen vehement: "Ich habe Denise niemals körperlich oder seelisch misshandelt. Diese Vorwürfe sind vollkommen falsch und zutiefst verletzend."

Streit um die gemeinsamen Hunde

Auch der Umgang mit den gemeinsamen Hunden sorgt für Streit. Richards behauptet, Phypers habe eines ihrer Tiere ohne ihr Wissen einschläfern lassen, nachdem sie es nur vorübergehend während einer Operation bei ihm gelassen habe. Phypers wiederum betont, die Hündin sei unheilbar an Krebs erkrankt gewesen - und Richards habe sich seit zwei Jahren nicht mehr um die Tiere gekümmert.

Richards und Phypers gaben sich 2018 das Jawort, im Juli 2025 reichte Phypers die Scheidung ein.