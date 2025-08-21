Rosenkrieg: Denise Richards fordert Noch-Ehemann auf, ihr Haus zu verlassen

Der Scheidungskrieg zwischen Denise Richards und Aaron Phypers geht in die nächste Runde: Sie fordert nun per Gericht, dass ihr Ex und dessen Familie ihr Haus in Calabasas räumen.
Der Rosenkrieg zwischen Denise Richards (54) und ihrem Noch-Ehemann Aaron Phypers (52) spitzt sich weiter zu. In neuen Gerichtsdokumenten, die dem "People"-Magazin vorliegen, fordert die Schauspielerin, dass Phypers sowie dessen Eltern und Bruder das gemeinsame Haus in Calabasas verlassen sollen. Richards möchte nach eigenen Angaben ihre Hunde und persönliche Gegenstände zurückholen - ohne dabei gegen die bestehende einstweilige Verfügung zu verstoßen.