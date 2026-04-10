1 Die Polizei brauchte mehrere Weckversuche, bis der Mann wach war. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Mit Weinflasche im Arm und mehr als drei Promille: In Rosenheim sucht ein Mann einen ungewöhnlichen Schlafplatz. Die Polizei braucht mehrere Anläufe, bis der Mann wieder wach ist.











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Auf einem Mülleimer in Rosenheim hat ein sturzbetrunkener Mann seinen Rausch ausgeschlafen. Passanten hätten den 45-Jährigen mit einer Weinflasche in den Händen an dem ungewöhnlichen Schlafplatz am Donnerstagmittag entdeckt und die Polizei gerufen, hieß es von den Beamten. Als diese eintrafen, habe der Mann tatsächlich „halbseitig mit seinem Körper in einem Papiereimer“ gelegen.