Mit humorvollen Nebenschauplätzen, verzwickten Mordfällen und einem emotionalen Abschied verspricht die Jubiläumsstaffel der "Rosenheim-Cops" (seit 2002, ZDF) eine besondere Saison. Der Staffelstart am 7. Oktober um 19:25 Uhr im ZDF markiert die erste von insgesamt 21 neue Folgen.