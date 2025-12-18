Rosenheim: 27 Verdächtige wegen Kinderpornografie im Visier

In Rosenheim steigt seit Jahren die Anzahl der Delikte im Bereich der Kinderpornografie. Nun nehmen die Ermittler 27 Verdächtige ins Visier.
Nach einem Großeinsatz gegen Kinderpornografie in Rosenheim und Umgebung ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gegen 25 Männer und zwei Frauen. Die jüngste verdächtige Person ist gerade mal 12 Jahre alt, wie aus dem Bericht der Kriminalpolizei Rosenheim hervorgeht. Anlass seien mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte.