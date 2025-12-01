Rosengarten: Wegnahme von Kindern eskaliert – Vater räumt Angriff ein

1 Der Mann räumte den Angriff ein. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Anfang Juli soll ein Gerichtsvollzieher zwei Kinder aus einer Familie holen. Die Situation eskaliert – am Ende muss die Polizei die Wohnung stürmen. Nun steht der Vater vor Gericht.











Nach der eskalierten Wegnahme zweier Kinder in Rosengarten bei Schwäbisch Hall hat der Familienvater vor Gericht einen Messerangriff auf einen Polizeibeamten eingeräumt. Er habe den Polizisten Angst einjagen und sie so zum Rückzug zwingen wollen, sagte der 35 Jahre alte Angeklagte vor dem Landgericht Heilbronn. Er habe in größter Panik gehandelt und sei entsetzt und erschüttert, dass man ihm einen Tötungsvorwurf mache. Er habe nur erschrecken und nicht töten wollen.