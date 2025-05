1 So mancher Fan wünscht sich eine Romanze zwischen K-Pop-Star Rosé (l.) und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Foto: IMAGO / AFLO, IMAGO / ZUMA Press Wire

Rosé von BLACKPINK und Lewis Hamilton sorgen für Gesprächsstoff: Nach gemeinsamen Auftritten bei der Met Gala und dem Miami-Grand-Prix spekulieren Fans weltweit über eine mögliche Romanze.











Die K-Pop-Sängerin Rosé von BLACKPINK und der britische Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton haben in den vergangenen Tagen weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Grund: Ihre gemeinsamen Auftritte bei der Met Gala 2025 in New York und beim Grand Prix in Miami.