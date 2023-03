1 Die 168. Episode der Rosamunde Pilcher-Filmreihe flimmert heute im ZDF über die Bildschirme. Foto: monticello / shutterstock.com

Rosamunde Pilcher-Fans aufgepasst: Heute Abend um 20:15 Uhr wird der neue Film der Rosamunde Pilcher-Filmreihe „Liebe ist die beste Therapie“ im ZDF ausgestrahlt. Alles Wichtige zur Episode haben wir für Sie zusammengefasst.

Darum geht es im neuen Rosamunde Pilcher-Film

Die 168. Episode der romantischen Liebesgeschichten-Reihe handelt von Innenarchitektin und Einzelkind Pauline, die bis heute Probleme mit ihrer dominanten Mutter Eve hat. Zusätzlich findet sie auch noch heraus, dass ihr Mann Ken sie betrügt. Eine Krise ist vorprogrammiert.

Achtung, Spoiler! Wer sich überraschen lassen möchte, wie es weitergeht, der sollte die folgenden Absätze überspringen.

Im weiteren Verlauf beginnt Pauline eine Psychotherapie und trifft im Wartezimmer auf den Ehemann der Affäre Ihres Mannes. Während das Aufeinandertreffen merkwürdig erscheint, schweißt das gemeinsame Schicksal Pauline und Eric zusammen. Nachdem sich die beiden angefreundet haben, beginnt Paulines Therapeut, Bernhard, eine Beziehung mit Paulines Mutter, ohne zu wissen, dass die beiden Mutter und Tochter sind.

Die Spannungen zwischen Mutter und Tochter verhärten sich als das familieneigene Unternehmen, in dem auch Paulines Mann Ken arbeitet, nur noch rote Zahlen schreibt. Um das Familienunternehmen zu retten, benötigen Ken und Eve die Zustimmung von Pauline, doch beide haben unterschiedliche Vorstellungen. In der Zwischenzeit hat Pauline vom Verhältnis zwischen ihrer Mutter und ihrem Therapeuten Wind bekommen und fühlt sich sowohl von ihrer Mutter als auch von ihrem Mann betrogen.

Also Dana schwanger ist und diese weder Ken noch Eric als Vater ausschließen kann, muss auch Eric die Botschaft erst einmal verarbeiten. Zu allem Überfluss fordert Eve Paulines Therapeuten auf, ihre Tochter in eine bestimmte Richtung zu leiten und auf sie einzureden. Bernhard geht dem Wunsch allerdings nicht nach und fordert sie auf, sich dem Konflikt mit ihrer Tochter zu stellen.

Der Cast von „Liebe ist die beste Therapie“

Lea Louisa Wolfram als Pauline Parker

Joscha Kiefer als Eric Cameron

JeanYves Berteloot als Bernard Lefèvre

Regula Grauwiller als Eve Burton

Christoph M. Ohrt als George Holston

Roman Knižka als Ken Parker

Thekla Hartmann als Dana Cameron

Herbert Forthuber als Adam Williamson

Gertrude Thoma als Mary Miller

Daniel Anderson als Dale Gates

Carsten Garbode als Martin SHort

Alte Filme in der Mediathek anschauen

In der ZDF-Mediathek können Sie schon vorab der TV-Premiere am 05.03.2023 „Liebe ist die beste Therapie“ streamen. Wer gerne auch die alten Filme schaut, der findet circa 80 Episoden ebenfalls in der ZDF-Mediathek.

Wo werden die Rosamunde Pilcher-Filme gedreht?

Die Filme werden überwiegend im südenglischen Cornwall und Umgebung mit sowohl deutschen als auch britischen Schauspielern gedreht.