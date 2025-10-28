Rosalía singt plötzlich auf Deutsch, inspiriert vom Berliner Club Berghain. Wer ist die spanische Pop-Ikone, deren kommendes Album "Lux" im Netz seit Wochen für Aufsehen sorgt?
Rosalía hat in den letzten Jahren geschafft, was nur wenigen gelingt: Die 33-jährige Katalanin hat ein ganz eigenes Popuniversum geschaffen - eins, das ebenso emotional wie intellektuell funktioniert. Sie zählt zu den einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation, hat mit Künstlern wie The Weeknd, Bad Bunny und Billie Eilish kollaboriert. Jetzt überrascht sie mit ihrer neuen Single "Berghain", in der sie erstmals auf Deutsch singt. Der Song ist Vorbote für ihr kommendes Album "Lux", das am 7. November erscheint - und markiert den Beginn einer neuen Ära für die Ausnahmekünstlerin.