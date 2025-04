Rooftop-Party bei Juwelier Häffner: Luxusmarkt mit Rolexuhren wächst weiter trotz krisenhafter Zeit

1 Juwelierhaus-Chefin Maxi Häffner (Vierte von links) und Goldrun-Chef Max Wenger (Dritter von links) mit Gästen ihrer Feier. Foto: Andy Werner

Während Zinsen sinken, Aktien unsicher sind, versprechen Luxusuhren hohe Renditen. Juwelier Ralf Häffner meldet ein Umsatzplus in harter Zeit und feiert mit der ebenso brummenden Firma Goldrun, die Luxusreisen anbietet, über den Dächern Stuttgarts.











Der einzige Zweck einer Uhr ist es schon lange nicht mehr, die Zeit anzuzeigen. Diesen Job übernimmt das Handy ebenso zuverlässig. Die Uhr aber ist dazu noch Stolz, Statussymbol, und sie wird immer mehr mehr zur Kapitalanlage. Viele Rolexbesitzer feiern am Samstagabend über den Dächern von Stuttgart, in der Rooftop-Location von Juwelier Ralf Häffner an der Eberhardstraße. Doch die meisten von ihnen haben ihre wertvollsten Exemplare gar nicht an den Handgelenken mitgebracht, sondern sicher daheim im Tresor verstaut.