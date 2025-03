Ronja Räubertochter kehrt zurück: ARD zeigt zweite Staffel an Ostern

ARD zeigt zweite Staffel an Ostern

1 Kerstin Linden kehrt als "Ronja Räubertochter" zurück. Foto: ARD Degeto/Viaplay Group Sweden

Nach der erfolgreichen Ausstrahlung der ersten Staffel zu Weihnachten 2024: Die ARD zeigt die neuen Folgen von "Ronja Räubertochter" an Ostern. So können Fans von Astrid Lindgren die zweite Staffel im linearen TV und im Stream sehen.











Die erste Staffel der Serienadaption von "Ronja Räubertochter" zeigte das Erste Weihnachten 2024 - die zweite Runde folgt dementsprechend an Ostern 2025. Dies wurde nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Die ersten drei Folgen strahlt das Erste am Ostersonntag (20. April) aus. Los geht es um 17:15 Uhr. Die Episoden dauern jeweils 40 Minuten.