Meret und Ben Becker haben in diesem Jahr innerhalb weniger Monate beide Elternteile verloren. Eine schwere Zeit, in der sie sich wohl gegenseitig Halt geben. In Berlin zeigten sich die Geschwister sehr innig bei einer Veranstaltung.

Die Premiere des 21. Roncalli Weihnachtscircus im Tempodrom Berlin lockte viele prominente Gäste an. So posierten für die Fotografen am Wochenende zum Beispiel Simone Thomalla, Gerit Kling, Muriel Baumeister, Andreas Pietschmann sowie Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger. Besonders rührend war dabei der Auftritt der Geschwister Meret (56) und Ben Becker (61).

Erst starb ihre Mutter, dann auch noch der Vater Denn hinter den beiden Schauspielern liegen schwierige Monate. Im Sommer verstarb ihre Mutter Monica Hansen (1941-2025) im Alter von 82 Jahren. Und am 12. Dezember mussten sie sich dann auch noch von ihrem Vater Rolf Becker (1935-2025) für immer verabschieden.

Bis 1971 waren Monica Hansen und Rolf Becker verheiratet, die ebenfalls als Schauspieler arbeiteten. Die beiden hatten zusammen zwei Kinder: Meret und Ben.

Arm in Arm auf dem roten Teppich

Die Geschwister zeigten sich bei der Roncalli-Premiere als starke Einheit. Sie umarmten sich immer wieder, und die 56-Jährige schmiegte sich an die Schulter ihres Bruders, während sie ihren kleinen Hund auf dem Arm hielt. Sogar einen dicken Kuss gaben sich die beiden vor den Fotografen.

In ihrer Trauer scheinen sie sich also Halt zu geben. Gleichzeitig zelebrierten sie an dem Abend noch einen besonderen Anlass: Ben Becker wurde 61 Jahre alt.