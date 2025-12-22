Meret und Ben Becker haben in diesem Jahr innerhalb weniger Monate beide Elternteile verloren. Eine schwere Zeit, in der sie sich wohl gegenseitig Halt geben. In Berlin zeigten sich die Geschwister sehr innig bei einer Veranstaltung.
Die Premiere des 21. Roncalli Weihnachtscircus im Tempodrom Berlin lockte viele prominente Gäste an. So posierten für die Fotografen am Wochenende zum Beispiel Simone Thomalla, Gerit Kling, Muriel Baumeister, Andreas Pietschmann sowie Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger. Besonders rührend war dabei der Auftritt der Geschwister Meret (56) und Ben Becker (61).