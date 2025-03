Bei Familie Howard gab es an diesem Wochenende genug Grund zu feiern: Am Sonntag (2. März) veröffentlichte Filmemacher Ron Howard (71) zum 44. Geburtstag seiner Tochter Bryce Dallas Howard (44) einen süßen Schnappschuss auf Instagram.

"Glücklich und unglaublich stolz"

Das Foto zeigt Töchterchen Bryce Dallas Howard als Kind mit ihren Eltern an einem Geburtstag, der wohl schon einige Jahre zurückliegen dürfte. Sie, ihr Vater und Mutter Cheryl Howard (71) tragen darauf Partyhütchen und sitzen offenbar an einem bunt dekorierten Tisch. "Happy Birthday, Tochter", schrieb der Regisseur dazu. "Du hast deine Mutter und mich immer glücklich und unglaublich stolz gemacht." Doch alles, was Bryce erreicht und aufgebaut habe, "übersteigt unsere kühnste Hoffnung aus der Zeit, als du noch dieses bezaubernde Kind warst", fügte Ron Howard hinzu.

Bryce Dallas Howard ist seit vielen Jahren als Schauspielerin erfolgreich. Besondere Aufmerksamkeit erlangte sie mit ihrer Rolle in den "Jurassic World"-Filmen an der Seite von Chris Pratt (45). Doch sie übernimmt auch immer häufiger Regiearbeiten, etwa für einige Folgen der "Star Wars"-Serien "The Mandalorian", "Das Buch von Boba Fett" und zuletzt "Skeleton Crew".

Auch Geburtstagswünsche an Papa Ron Howard

Nur einen Tag zuvor, am Samstag (1. März), hatte die Schauspielerin selbst einen rührenden Post auf Instagram zu Ehren ihres Vaters geteilt. Der wurde am Samstag 71 Jahre alt. "Ich liebe dich so sehr, Dad, mehr als Worte ausdrücken können", schrieb sie zu einem Bild, das Vater und Tochter strahlend bei einer Veranstaltung zeigt. Das Foto scheint deutlich aktueller zu sein, als jenes, das ihr Vater postete.