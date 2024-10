1 Ron Ely starb im Alter von 86 Jahren. Foto: dpa/Reed Saxon

In den 1960ern wurde er als „Tarzan“ berühmt, später drehte er zusammen mit Uschi Glas. Nun ist Ron Ely im Alter von 86 Jahren gestorben.











Der „Tarzan“-Darsteller Ron Ely ist nach Angaben seiner Familie im Alter von 86 Jahren gestorben. „Die Welt hat einen der größten Männer verloren, den sie je gekannt hat“, erklärte seine Tochter Kirsten Ely am Mittwoch (Ortszeit) in den Onlinenetzwerken. Demnach starb der US-Schauspieler bereits am 29. September in Santa Barbara im US-Bundesstaat Kalifornien.