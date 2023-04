13 Der Künstler Romulo Kurányi arbeitet nun direkt vor dem Schaufenster seiner Pop-up-Galerie an der neuen Brücke. Foto: /Cole

Wo der vor einem Jahr verstorbene Wendelin Neidlich als literarische Institution der Stadt bis 1998 eine einzigartige Buchhandlung führte, in der sich dicke Wälzer auf Wegen türmten, durch die man nur mit einer Machete kam, befindet sich heute Brycke. Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat das Eckhaus an der Neuen Brücke /Schmale Straße angemietet, damit dort – das Zauberwort lautet Zwischennutzung – junge Start-ups unter dem Kaufhausnamen Byrcke ihr Sortiment anbieten können, also der kreative Nachwuchs, der sich zu den üblichen Mietpreisen die City nicht leisten könnte.

Direkt neben Niedlich befand sich das Traditionscafé Nast mit einer Bäckerei-Konditorei. In der Verbindungsstraße zwischen Königstraße und Hirschstraße ist den Betreibern die Außenbewirtung untersagt worden, weshalb sie im Jahr 2005 für immer geschlossen haben. Danach haben es verschiedene Mieter etwa mit Mode oder Design an diesem Ort versucht, niemand blieb länger. Zuletzt war hier ein Studio zur Entfernung von Tattoos angesiedelt – auch das ist nicht lang geblieben.

Künftig will er direkt vor dem Schaufenster malen

Jetzt hat der in Brasilien geborene Stuttgarter Pop-art-Künstler Romulo Kurányi im einstigen Nast eine Pop-up-Galerie eröffnet – zum zweiten Mal in diesem 300 Quadratmeter großen Ladengeschäft. Schon 2021 war er hier, musste dann raus, weil die Eigentümer einen Mieter gefunden hat, der den regulären Preis bezahlte. Doch weil auch dieser aufgab, kehrt Kurányi zurück. Künftig wird er direkt am Schaufenster seine Bilder malen, meist täglich von 10 bis 19 Uhr. Wie lange das so geht, hängt davon ab, ob der Immobilienbesitzer wieder einen „normalen“ Interessenten findet, der die Miete nicht nur zu ermäßigten Zwischennutzungsbedingungen bezahlt.

„Ohne Pop-up geht gar nichts mehr“

Wie schwierig sich der Markt auf dieser Straße tut, sieht man gegenüber – auch dort steht ein großes Geschäfte auf zwei Etagen leer. „Ohne Pop-up geht gar nichts mehr“, sagt Stefan Zimmermann, Chef der renommierten Galerie Z, der die Werke von Kurány verkauft. Pop-up ist ein Kaufsargument und wirkt anzieht. Auch Zimmermann ist Zwischennutzer – nämlich im Dorotheen-Quartier. Seine Galerie Z war bisher im Stuttgarter Westen beheimatet. Dort hat er mittlerweile zugemacht, um sich voll und ganz auf seinen Pop-up-Standort unweit von Breuninger und gegenüber der Markthalle zu konzentrieren.

Die Galerie auf Zeit mit viel Laufkundschaft führt der Kunst ein ganz neues Publikum zu – es kommen Leute, die früher im Westen nie gekommen sind, die bei ihrer Shoppingtour quasi hineinstolpern in die Liebe zur Kunst. „Romulo hat sich genial entwickelt“, lobt Galerist Zimmermann. Die Stärke des 34-Jährigen sei sein „absoluter Wille“, eine gute „Kernidee“ immer weiter zu entfalten.

Die Handschrift des Deutsch-Brasilianers, der Gastronom und Eisverkäufer war, ehe er sich ganz für die Kunst entschieden hat, ist Pop-Art mit klaren Linien und vielen Köpfen. Die Gesichter mit gesamter Gefühlsbreite fallen meist so aus, wie sich der Familienvater gerade fühlt. Mal sind es lustige, fröhliche Gestalten, mal wirken diese traurig und nachdenklich. Jeder Kopf ist anders. „Es kommt immer auf die Betrachter an“, sagt er, „was sie daraus lesen.“ Was die einen als lebensfroh wahrnehmen,sei für andere eher melancholisch oder depressiv.

Seine Werke laden dazu ein, lange und genau hinzuschauen. Immer wieder entdeckt man Neues. „Meine Inspiration kommt aus den Facetten und der Vielfalt der Menschen unterschiedlicher Herkunft, da ich multikulturellaufgewachsen bin“, sagt „Romu“, der im Alter von zehn Jahren nach Deutschland gezogen ist. Die Gefühlswelt will er mit Linien, Punkten, Kreisen und Farben festhalten – und seine „Liebesbeziehung zur Kunst“ mit allen teilen. Im Mai stellt der Halbbruder von Ex-Fußballstar Kevin Kurányi bei der artKarlsruhe aus, ist also, wie er sagt, „in der Bundesliga der Kunst angekommen“. Sein Ziel ist die „Champions League“- er will auch noch zur Art Basel.

Eröffnung wird mit vielen Gästen gefeiert

Als „Künstler zum Anfassen“ will er nun an der Neuen Brücke die Brücke zu Kunstfreunden und zu denen, die es werden könnten, schlagen und im Schaufenster malen. Die Eröffnung seines „Live-Ateliers“ für „Friends“ und mit „Love“ (so steht’s mit dicken Leuchtbuchstaben draußen am Fenster) hat Romulo Kurányi, der in der Stadt gut vernetzt, in einer langen Nacht mit zahlreichen Gästen gefeiert.