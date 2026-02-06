Dunkle Geheimnisse und alte Feindschaften: Im neuen Saarbrücker "Tatort: Das Böse in dir" kehrt Kommissarin Baumann in ihr Heimatdorf zurück - und stößt auf ein Netz aus Schuld, Rache und verdrängter Vergangenheit. Lohnt sich das Einschalten?
Der "Tatort: Das Böse in dir" (8. Februar, 20:15 Uhr, das Erste) markiert den siebten Fall des Saarbrückener Teams Schürk, Hölzer, Baumann und Heinrich. Diesmal führen die Ermittlungen in ein Dorf an der französischen Grenze - die Heimat von Kommissarin Esther Baumann, verkörpert von der luxemburgischen Schauspielerin Brigitte Urhausen (45).