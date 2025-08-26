Romatischer Instagram‑Post: Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

1 Swifts und Kelces Beziehung begann im Sommer 2023 und wurde schnell öffentlich. Foto: IMAGO/Newscom World/IMAGO/Emily Curiel/ecuriel@kcstar.com

Ein Satz, der Millionen Fanherzen weltweit höher schlagen lässt: Megastar-Sängerin Taylor Swift und ihr Freund haben sich verlobt.











Pop‑Superstar Taylor Swift und NFL‑Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, schrieben die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram‑Post. In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten.