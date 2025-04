"Reminders of Him": Lauren Graham stößt zum Cast

1 "Gilmore Girls"-Star Lauren Graham ist bei "Reminders of Him" dabei. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ddp/Sipa USA

"Gilmore Girls"-Star Lauren Graham wird in der nächsten Verfilmung eines Bestseller-Romans von Colleen Hoover mitspielen - in "Reminders of Him".











Nach "It Ends with Us" ist bereits der nächste Roman von Bestsellerautorin Colleen Hoover in Planung für eine Verfilmung: "Reminders of Him" lautet der Titel des 2022 erschienenem Romans. Nun hat auch "Gilmore Girls"-Darstellerin Lauren Graham (58) für das Projekt von Universal unterschrieben, wie "Deadline" berichtet.