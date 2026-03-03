Das Barlochan Cottage aus "Heated Rivalry" ist für viele ein echter Sehnsuchtsort. Das Haus am Lake Muskoka in Ontario diente in der Serie als romantischer Rückzugsort, nun ist es auf Airbnb gelistet.
Fans der Hit-Serie "Heated Rivalry" haben nun die einmalige Gelegenheit, in die Fußstapfen ihrer TV-Lieblinge zu treten. Das sogenannte Barlochan Cottage, die ikonische Hütte aus der emotionalen ersten Staffel der beliebten Hockey-Romantikserie, wird offiziell auf Airbnb zur Vermietung freigegeben und kann ab dem 3. März online gebucht werden. Das sind die wichtigsten Infos.