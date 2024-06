Romantischer Ausflug: Bieber-Baby an Bord: Justin Bieber zeigt Haileys Babybauch

Justin Bieber (30) gewährt seinen Fans einen weiteren Blick auf den Babybauch seiner Frau Hailey Bieber (27). Der Sänger teilte ein Schwarz-Weiß-Bild auf seinem Instagram-Account, auf dem das Paar bei einem Bootsausflug auf einem See zu sehen ist. Der Musiker trägt Schwimmweste und Badehose, seine schwangere Partnerin einen Bikini. Zärtlich legt er seine Hand auf ihren Bauch und gibt ihr einen Kuss.

Den Post ergänzte Bieber mit weiteren Fotos, vermutlich aus dem Urlaub. Die Schnappschüsse zeigen einen Golfplatz, Blumen, seine kleinen Hunde Piggy Lou und Oscar sowie ihn selbst mit nacktem Oberkörper beim Chips essen in einer Küche. In fünf Stunden konnte der Beitrag über 3,5 Millionen Likes erzielen.

Regelmäßige Babybauchbilder für die Fans

Justin und Hailey Bieber gaben die Schwangerschaft am 9. Mai mit einem romantischen Video bekannt. Seitdem hält das Paar seine Fans mit regelmäßigen Schnappschüssen auf dem Laufenden. Das Model präsentiert immer wieder stolz seinen Babybauch und schreckt auch vor freizügigen Schwangerschaftslooks nicht zurück. Am Vortag von Justins Post teilte die werdende Mama ihrerseits mehrere Bilder auf Instagram, die sie in einem hautengen beigen Kleid zeigen.

Für die Biebers, die seit 2018 verheiratet sind, ist es das erste Kind. Wie Insider berichten, ist Hailey inzwischen im achten Schwangerschaftsmonat. Dem US-Magazin "People" erzählte eine Quelle, dass die Eheleute bestens auf die Geburt vorbereitet seien: Sie hätten bereits einen Namen festgelegt und das Babyzimmer eingerichtet.