Romantische Zeremonie in Kalifornien: Marvel-Star Hailee Steinfeld heiratet Football-Helden Josh Allen

Hailee Steinfeld und der NFL-Spieler Josh Allen haben sich in einer traumhaften Zeremonie in Kalifornien das Jawort gegeben. Die Schauspielerin strahlte im weißen Brautkleid, als sie zum Altar schritt.











Die Schauspielerin Hailee Steinfeld (28) ist am Samstag, dem 31. Mai 2025, in einer romantischen Zeremonie in Kalifornien zum Altar geschritten, um Buffalo-Bills-Quaterback Josh Allen (29) zu heiraten. Darüber berichtet das "People"-Magazin ausführlich und zeigt Bilder von der Feier. Die Marvel-Darstellerin wurde dabei fotografiert, wie sie in einem weißen, trägerlosen Brautkleid mit langem Tüllschleier und Opernhandschuhen zum Altar schritt. Ihr Haar war zu einer klassischen Hochsteckfrisur gestylt.