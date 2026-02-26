40 Jahre nach einem gescheiterten Heiratsantrag treffen sich ein pedantischer Rentner und eine lebensfrohe Kunstprofessorin wieder. In "Ein fast perfekter Antrag" beweisen Heiner Lauterbach und Iris Berben, dass große Gefühle kein Verfallsdatum kennen - und sorgen für einen charmanten Kinoabend.
Was passiert eigentlich mit der Liebe, wenn man ihr vier Jahrzehnte lang aus dem Weg geht? Regisseur Marc Rothemund und Drehbuchautor Richard Kropf, die zuletzt mit "Wochenendrebellen" (2023, FBW-Prädikat "besonders wertvoll") einen großen Erfolg feierten, liefern mit "Ein fast perfekter Antrag" ab dem 26. Februar im Kino eine Antwort, die gleichermaßen zum Lachen und zum Nachdenken einlädt.