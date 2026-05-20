Zum achten Hochzeitstag gab es für Herzogin Meghan eine Torte mit Erinnerungswert und ein Geschenk, das tief in die Vergangenheit des Paares blickt: Prinz Harry überraschte sie mit einer Pinguin-Bronzeskulptur.

Acht Jahre Ehe, eine Torte, zwei Pinguine: Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) haben ihren Hochzeitstag am 19. Mai im engsten Familienkreis gefeiert - und dabei bewusst an den Anfang erinnert. Den Ton gab Harry selbst vor, als er mit einem Kuchen ins Zimmer trat und gemeinsam mit den Kindern "Happy Anniversary to Mama" sang. "Und Papa!", rief Meghan dazwischen. Kurz darauf gab es einen Kuss in der Küche ihres Hauses in Montecito, Kalifornien - Meghan teilte die Szene in ihren Instagram-Storys.

Wie das "People"-Magazin berichtet, war die Torte dabei kein zufälliger Griff ins Regal: Sie bestand aus Holunderblüten und Zitrone - exakt jene Geschmackskombination, die Bäckerin Claire Ptak von der Londoner Bäckerei Violet Cakes 2018 für die royale Hochzeitstorte gewählt hatte. Damals war das Werk eine bewusste Abkehr von klassischer Royals-Tradition; statt der üblichen mehrstöckigen Fondant-Konstruktion präsentierte Ptak eine luftige Biskuittorte, die beim Empfang in St. George's Hall auf Windsor Castle serviert wurde.

Zwei Pinguine, eine Geschichte

Das eigentliche Herzstück der häuslichen Jubiläumsfeier war jedoch ein anderes Geschenk. Harry überraschte Meghan mit einer Bronzeskulptur der US-amerikanischen Künstlerin Georgia Gerber - zwei Pinguine, eng aneinandergekuschelt. Bronze gilt traditionell als Material des achten Hochzeitstages; das Motiv aber trug eine ganz eigene Bedeutung.

Meghan erklärte ihren Kindern Archie (7) und Lilibet, die im Juni fünf Jahre alt wird, was dahintersteckt: Als sie und Harry kurz nach der Verlobung im Herbst 2017 eine private Party in Norfolk veranstalteten - noch bevor die Nachricht offiziell wurde -, erschienen alle Gäste in Tierkostümen. Meghan und Harry wählten Pinguin-Overalls. Der Grund: Pinguine, so heißt es, bleiben sich ein Leben lang treu. Dazu gab es ein Foto von damals. Auf der Karte, die Harry der Skulptur beilegte, stand: "The One And Only."

British-Airways-Crew und ein Kartengruß aus der Luft

Einen Teil des Tages verbrachte Meghan noch in der Luft - auf dem Rückflug aus Genf, wo sie am 17. Mai an der Einweihung des "Lost Screen Memorial" auf dem Place des Nations teilgenommen hatte. Das Mahnmal, das von Archewell Philanthropies in Zusammenarbeit mit dem Projekt "The Parents' Network" initiiert wurde, zeigt auf 50 beleuchteten Leuchtkästen die Sperrbildschirme junger Menschen, die durch Online-Gewalt und digitale Schäden ihr Leben verloren.

Noch im Flugzeug erlebte Meghan eine unerwartete Geste: Wie das "People"-Magazin berichtet, gratulierte die Crew der British-Airways-Maschine BA 269 vom 18. Mai ihr zum Hochzeitstag, brachte Champagner, britische Süßigkeiten für Harry und die Kinder sowie eine handgeschriebene Karte, die zahlreiche Unterschriften und persönliche Erinnerungen der Besatzung an den Hochzeitstag des Paares im Jahr 2018 beinhaltete. "Die ganze British Airways Familie" wünschte dem Paar einen wunderbaren Jahrestag, stand darin. Meghan postete die Karte auf Instagram und bedankte sich öffentlich: "Vielen Dank an diese großartige Flugbesatzung für all die Herzlichkeit gestern!"

Fotos, die acht Jahre lang niemand gesehen hatte

Den Hochzeitstag eröffnete Meghan auf Instagram mit zwei Bilderreigen voller bislang unveröffentlichter Aufnahmen aus Windsor - Bilder ihrer Mutter Doria Ragland, der Kinderpflegerin Nanny Maria sowie Izzy May, die als mögliche Taufpatin von Archie gilt. Darunter schrieb sie schlicht: "Heute vor acht Jahren..."