Zum achten Hochzeitstag gab es für Herzogin Meghan eine Torte mit Erinnerungswert und ein Geschenk, das tief in die Vergangenheit des Paares blickt: Prinz Harry überraschte sie mit einer Pinguin-Bronzeskulptur.
Acht Jahre Ehe, eine Torte, zwei Pinguine: Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) haben ihren Hochzeitstag am 19. Mai im engsten Familienkreis gefeiert - und dabei bewusst an den Anfang erinnert. Den Ton gab Harry selbst vor, als er mit einem Kuchen ins Zimmer trat und gemeinsam mit den Kindern "Happy Anniversary to Mama" sang. "Und Papa!", rief Meghan dazwischen. Kurz darauf gab es einen Kuss in der Küche ihres Hauses in Montecito, Kalifornien - Meghan teilte die Szene in ihren Instagram-Storys.