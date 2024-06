Josh Lucas (53, "Yellowstone") und Brianna Ruffalo (33) haben sich im Italien-Urlaub verlobt. Das gaben der US-Schauspieler und die ABC-Nachrichtensprecherin und Meteorologin am Samstag via Instagram bekannt.

Er postete zwei Videoclips und ein Foto von kurz nach dem romantischen Antrag. In den Clips sind hinter seiner glücklichen Verlobten mit Tränen in den Augen zwei Musiker mit Mandoline und Gitarre zu sehen. Da Foto zeigt die beiden Arm in Arm.

Lesen Sie auch

"In den letzten zwei Jahren hat diese wunderbare Seele mich und mein Leben in jeder Hinsicht und jeden Tag besser, tiefer und kompletter gemacht. Ich bin so dankbar und glücklich, dass sie 'Ja' gesagt hat. ICH LIEBE DICH, Brianna", schrieb er dazu. Außerdem bedankte Lucas sich bei den Familien der beiden "und all den Menschen und Organisationen, die dies wahr werden ließen. Ich weiß genau, dass ich wahnsinniges Glück hatte".

Brianna Ruffalo kann es "kaum erwarten"

Brianna Ruffalo teilte ebenfalls ein Video von der Verlobung - insbesondere zeigte sie dabei auch ihren funkelnden Verlobungsring und schrieb: "Im Herbst vor fast zwei Jahren trat völlig unerwartet Josh in mein Leben ... und wir wussten beide sofort, dass wir unsere Bestimmung gefunden hatten, wie wir es noch nie erlebt hatten - in jeder Hinsicht". Die ABC7-Moderatorin fuhr fort: "Das war die einfachste und beste Frage, die ich je beantwortet habe. Also, für immer mein Liebster, mein bester Freund. Ich kann es kaum erwarten, dieses Leben mit dir zu leben."

In den Tagen zuvor hatten beide bereits Urlaubsfotos und Clips aus Neapel und Positano in Italien geteilt. Ruffalo erklärte dazu, dass ihr Großvater aus dieser Region stamme.

Für Josh Lucas wird es die zweite Ehe. Mit Schriftstellerin Jessica Ciencin Henriquez war er von März 2012 bis Oktober 2014 verheiratet. Im Sommer 2012 kam Sohn Noah zur Welt.